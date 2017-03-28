鲍勃迪伦须发表演讲才能获颁诺奖奖金

（联合早报网讯）瑞典学院提醒诺贝尔文学奖得主、美国民谣歌手鲍勃迪伦（Bob Dylan），他必须最迟在6月10日发表传统的诺贝尔奖演讲，才能获得800万克朗（约127万新元）的得奖者奖金。

该演讲可以近乎任何形式完成，包括简短演说、表演、录像广播或甚至是一首歌，但规定必须在12月10日之后的六个月内举行。12月10日是诺贝尔奖颁奖礼，也是瑞典科学家诺贝尔的忌日。

颁发诺贝尔文学奖的瑞典学院常任秘书达尼乌斯（Sara Danius）27日在博客上说：“近几个月，我们完全没有与鲍勃迪伦通电话。虽然如此，迪伦知道他必须最迟在6月10日发表诺贝尔奖演说才能获得奖金。他决定怎么做是他的选择。”

迪伦预定4月1日和2日在瑞典首都斯德哥尔摩，以及4月9日于瑞典南部城市隆德举行演唱会。传言指他可能趁着身在瑞典发表其诺贝尔奖演讲，但瑞典学院称没有接到任何通知。

达尼乌斯说，迪伦早在去年10月被宣布为诺贝尔文学奖得主之前，就已经打算在斯德哥尔摩举办演唱会。

不过，不论迪伦是否发表其诺贝尔奖演讲，他仍将是2016年诺贝尔文学奖得主。

迪伦没有出席12月于斯德哥尔摩举行的颁奖礼，他没有给出理由，只是请美国驻瑞典大使代为读出一段得奖感言。

迪伦是首位获颁诺贝尔文学奖的歌手。尽管过去曾有其他诺贝尔奖得主没有出席颁奖礼，但他们都会发表诺贝尔奖演讲，形式包括把演讲内容送到斯德哥尔摩或在海外发表。

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