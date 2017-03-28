俄：开发银行与特朗普女婿会晤为常规商业交流

（联合早报网讯）俄罗斯克里姆林宫强调，美国总统特朗普的女婿库什纳与俄罗斯国有开发银行之间的会议为常规商业交流。

路透社28日引述克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在与记者的电话会议谈话说，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行（Vnesheconombank，VEB）之间“举行了几十次会议，其中一次是与库什纳的公司以及库什纳一起进行的。这是常规商业行为。”

因为俄罗斯于2014年3月吞并乌克兰的克里米亚（Crimea）而面对制裁的俄开发银行27日透露，其高管在12月份同库什纳和一名白宫顾问会晤。

库什纳此前承认曾经在去年12月与俄罗斯驻华盛顿大使会面，直至27日，俄开发银行的高管在去年的银行宣传活动中与库什纳会晤的事实才公开。

该银行在一封电子邮件中说，作为准备新战略的工作之一，其高管与欧洲、亚洲和美洲金融机构的代表会面。

这份电邮的声明说，其多名高管在宣传活动中与美国商业机构的代表会面，其中包括库什纳公司的负责人贾里德·库什纳。”开发银行拒绝透露会议地点或日期。

36岁的库什纳没有立即评论。美国白宫27日说，身为总统高级助理的库什纳同意接受参议院情报委员会的问话。这个委员会调查特朗普阵营与莫斯科的关系。

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