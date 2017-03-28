英国开始流通新的1英镑硬币

（联合早报网讯）英国启动脱欧程序前夕，新的面值1镑硬币28日开始在全国流通，这是1镑硬币1983年以来首次改版。新的12边形硬币有多项防伪设计，难以伪造。

英国财政部27日说，新币将是“世界上同类硬币中最安全的”。新币的一面刻有英国女王伊丽莎白二世的肖像，另一面则用皇冠套住分别代表英格兰的玫瑰、苏格兰的蓟、威尔士的葱和北爱尔兰的三叶草。

新币以两种金属铸造，较旧币轻及大，有“全息图像”（hologram），从不同角度视之，能见英镑符号（?）或数字1。新币在铸造过程中加入一种物料，让数币机及收银机可以识别出真假硬币。

目前流通的1镑硬币中，约有3％是假币。法新社引述英国皇家造币局局长亚当·劳伦斯（Adam Lawrence）说：“走在伪造技术的前方一直是项挑战，这个硬币有助于我们打这场仗。”

英国在去年通过公民投票决定脱离欧洲联盟。公投结果导致英镑币值比欧元和美元跌得较为显著。英国首相特雷莎·梅定29日启动脱欧程序、展开两年的谈判进程。

苏格兰和北爱尔兰的大多数选民希望英国留在欧盟，但英格兰和威尔士的多数选民认为英国应该离开欧盟。

旧的1英镑硬币将在今年10月15日之后停止流通。

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