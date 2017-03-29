朴槿惠若被押 将送独囚房

（联合早报网讯）韩国前总统朴槿惠若本周被捕，她将进入独囚房，过着早上6时30分起床、晚间9时就寝作息。她也只能吃到价值1.3美元的简单午餐，包括白饭配豆芽菜、泡菜、炖包心菜和海带。

据报道，前矫正与检察官员说，朴槿惠唯一可获得较其他收押被告优厚的待遇是会有比别人略大的空间，卫浴会毗邻囚室而非在房内。

朴槿惠两周前因宪法法院维持国会对她的弹劾案而离开青瓦台。她因与长期密友崔顺实共谋，向韩国的企业集团索要数百万美元做为基金，遭国会弹劾。

朴槿惠现住在首尔高档街区的私人寓所，法院将于31日裁定是否同意检方逮捕。

若法院裁准逮捕，65岁的朴槿惠将被关押20天，继续接受检方调查并可能遭起诉，罪名恐会让她至少坐10年牢。

身为前总统，朴槿惠若遭逮捕，将会分配到一间比6.56平方公尺略大的独囚房。包括三星电子副总裁李在镕在内的闺蜜门丑闻弊案其他被收押的被告，只能在6.56平方公尺的独囚房。

报道称，朴槿惠可望以安全理由被送至较偏远建筑的独囚房，与其他羁押被告隔开。

从用餐到查房等所有规定则一视同仁，包括早上6时30分起床、晚间约9时就寝，白天可以看电视，但只有一个获司法部授权的单一频道，收看预录的节目。

在押被告一天只能会见一名访客，但可以不限次数会见自己的辩护律师。

此外，朴槿惠若被羁押就不能使用发夹，因此不能保有她的招牌发型。自从就任总统后，朴槿惠就一直以发髻式的发型在公开场合亮相。

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