美瘫痪男靠意念自行进食 创医界首例

（联合早报网讯）美国一名男子十年前骑自行车发生车祸，导致肩膀以下瘫痪，如今在连结电脑与大脑的介面协助下，已可自行进食，研究人员称这创下医界首例。

法新社报道，这项令人赞叹的进展是依靠规避而非修复他的脊椎损伤达成，方法是使用电线、电极与电脑软体，重新连起他大脑与肌肉之间中断的连结。

美国凯斯西储大学主要研究作者艾吉鲍依说：“就我们所知，这是全球首例，让一个有严重慢性瘫痪的人直接运用大脑活动，让自己的手臂与手完成功能性运动。”

这项研究的唯一病患是56岁的科奇瓦尔（Bill Kochevar），他的大脑内有两组手术植入的电极，可让电脑解读大脑信号。他的肌肉之后可接受手臂电极指示。

在十年失去移动能力后，这项研究让科奇瓦尔在实验室测验中可以喝咖啡、抓鼻子和吃马铃薯泥。

研究报告说，为了克服妨碍他举起四肢的重力，科奇瓦尔使用同样受到大脑控制的行动支持设备。虽然还是实验性，研究人员希望他们的研究有朝一日可协助瘫痪患者自行完成日常工作。

科奇瓦尔2006年在雨中骑脚车时与卡车相撞，导致四肢瘫痪，并与2014年让大脑植入电极。

他说：“对于受伤八年且无法行动的人来说，能移动一点点已经很棒了，比我想像的还要好。”

华盛顿大学研究员珀尔穆特说，这项研究具开创性，但此疗法还没准备好能在实验室外广泛使用。

艾吉鲍依说，这套系统还需改良，包括无线化以及增加大脑植入物的寿命与效能。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅