近七成韩国民众希望奥巴马入主青瓦台

（联合早报网讯）民调结果显示，如果可以从国外聘请总统，66.6%的韩国选民希望请美国前总统奥巴马入主青瓦台。

中央社引述韩国《东亚日报》29日的报道说，该报委托民意调查机构“M Brian”对“外国领导人的喜好程度”进行调查，得到上述结论。

调查结果显示，在1000名受访者中，有66.6%选择奥巴马，远远领先德国总理默克尔（12.4%）、中国国家主席习近平（3.4%）和美国总统特朗普（3.2%）。

美国前国务卿希拉莉、菲律宾总统杜特尔特、俄罗斯总统普京和日本首相安倍晋三均未超过3%。

受访者解释各项理由，“与国民自由沟通”排名第一，占37.3%。这也显示韩国民众对韩国前总统朴槿惠的“不沟通政治”和亲信干政事件非常失望，希望下届总统能拥有沟通的能力。

紧随其后的理由分别是“强有力的领导人”（18.8%）和“团结国民的能力”（12.6%）。分析认为，这表明韩国选民也希望下届总统具备这些条件。

调查显示，奥巴马在所有分项中的得分也排名第一，他在“能妥善解决朝鲜威胁问题的领导人”选项中，获得35%的支持；“能妥善解决青年失业问题的领导人”选项中获得42.6%支持。

对于朝鲜核问题，西江大学国际研究所金在天教授分析认为，比起特朗普公开声称要对朝鲜进行先发制人打击的极端性方法而言，更多人支持奥巴马对话与压力并行的原则主义。

韩国将于5月9日举行总统大选。

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