洛杉矶市长反对特朗普气候行政令

（联合早报网讯）美国总统特朗普28日签署一份旨在中止奥巴马政府时期多项气候政策的行政命令。加州洛杉矶市市长贾塞提当天发表声明对此表示反对。

美国媒体报道称，根据这份行政命令，特朗普政府将对奥巴马政府时期的多项气候政策重新进行评估，致力于削减温室气体排放的《清洁电力计划》等政策可能最终被废除。

特朗普表示，此命令可以解除政府在能源领域不必要的监管措施，还可以为美国创造更多的就业岗位和财富。

贾塞提在一份声明中说，特朗普此举将削弱美国乃至全世界在应对气候变化方面的努力。这不仅会破坏美国联邦政府在气候变化巴黎协定中的承诺，也会削弱美国在公众健康和发展清洁能源方面的领导力。

贾塞提表示将联合其他关注气候问题的市长一起致信特朗普，反对他的这个行动。

他说，无论华盛顿发生了什么，“我们将继续朝着《可持续城市计划》制定的目标前进，到2050年实现减少温室气体排放80%的目标”。

他指出，零排放交通运输和100%清洁能源“是我们为之努力的未来。洛杉矶水利电力部门2025年将完全实现无煤化。没有什么能阻止我们继续投资电动汽车和共交通，以及阻止我们发展太阳能、结束对煤炭的依赖”。

特朗普的新行政令也引发环保组织不满。

全球性环境与发展智库世界资源研究所主席兼总裁斯蒂尔说，各国都致力于向低碳经济转型，这种转型会促使整个世界更加安全和繁荣。特朗普政府的决定将危及美国人民的健康和经济，也有损美国的国际领导力。

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