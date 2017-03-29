研究：玩Tetris游戏有助预防创伤后应激障碍

（联合早报网讯） 一项国际研究发现，让紧急事故幸存者在急诊室玩经典游戏“俄罗斯方块”（Tetris），有助预防创伤后应激障碍。

人们在遭遇战争、酷刑、性侵、交通事故等威胁人身安全的创伤性事件后，可能会出现创伤后压力心理障碍症（Post Traumatic Stress Disorder），不愉快的经历会时常闪现脑海。

瑞典卡罗琳医学院、英国牛津大学等机构研究员28日在英国学术期刊《分子精神病学》上报告说，研究显示，如果让机动车事故幸存者在事发后六小时内简单回忆事件经过，并玩一会儿俄罗斯方块，将有助预防他们出现创伤后应激障碍。

研究员说，他们猜测俄罗斯方块这类视觉上要求较高的游戏可能会破坏记忆巩固的过程，防止不愉快的经历扎根脑海。于是，他们以71名机动车事故幸存者为调查对象，让其中一半人在医院急诊室等待时接受心理干预，即在简单回顾事故后开始玩俄罗斯方块；另一半人则被要求完成其他任务。这一切皆在事故发生后六小时内进行。

结果显示，他们的猜测得到证实。与对照组相比，玩游戏的人在事故发生一周后拥有的创伤性记忆更少，且这些不美好记忆消退得也更快。

参与研究的卡罗琳医学院临床神经科学系心理学教授霍尔梅斯说，每个人都可能经历创伤性事件，如能找到一种简单的心理干预方法预防创伤后应激障碍，将会让很多人受益。不过，这还需要针对更多患者进行更长时间的研究。此外，类似游戏能否用于治疗创伤后应激障碍也有待进一步研究。

先前有研究显示，俄罗斯方块可刺激大脑相应部位皮层增长，有助提高大脑中一些区域的运行效率；还有研究表明，玩俄罗斯方块有助降低人们对烟草、美食等的渴望。

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