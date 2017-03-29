鲍勃迪伦周末领取诺贝尔文学奖

（联合早报网讯）瑞典学院29日宣布，美国民谣歌手鲍勃迪伦（Bob Dylan）将在来临周末领取诺贝尔文学奖。

但该颁奖礼不会公开给媒体采访，迪伦也将通过录像方式，在稍后时间发表其诺贝尔奖演讲。

去年10月，瑞典学院宣布将诺贝尔文学奖颁给迪伦，但迪伦没有出席12月的颁奖典礼。

瑞典学院常任秘书达尼乌斯（Sara Danius）29日在博客上说：“好消息，瑞典学院和迪伦决定本周末会晤。学院将颁发诺贝尔奖证书和奖牌给他，并恭贺他获奖。”

她也说，按照迪伦的要求，该颁奖仪式不会有媒体受邀，只有迪伦和学院人员出席。

迪伦来临星期六和星期天将在瑞典首都斯德哥尔摩举办演唱会。达尼乌斯没有说明颁奖仪式将在演唱会之前或之后举行。

达尼乌斯说，迪伦也不会在仪式上发表传统的诺贝尔奖演讲。她说：“学院相信一个录像版本将在稍后时候寄交。”

按照规定，迪伦必须发表其诺贝尔奖演讲，才能获颁800万克朗（约127万新元）的得奖者奖金。

该演讲可以近乎任何形式完成，包括简短演说、表演、录像广播或甚至是一首歌，但规定必须在12月10日之后的六个月内举行。12月10日是诺贝尔奖颁奖礼，也是瑞典科学家诺贝尔的忌日。

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