马国两被告去年发动恐袭被判入狱25年

（联合早报网讯）马来西亚两名男子去年6月在雪兰莪州蒲种一家酒吧发动恐怖袭击，今日被判入狱25年。

吉隆坡高庭司法专员诺丁哈山在两人改口认罪后，宣判他们监禁25年。两人也在支持恐怖活动的控状下，被判处10年监禁。

两名被告依曼瓦尤丁（21岁，无业）及佐尼斯（25岁，工厂工人）为了支持恐怖组织，计划袭击任何夜店，并在雪州一个大道休息站取得两枚手榴弹。2016年6月27日，被告原本与其他两人将目标锁定为蒲种的夜店“Pitbull”，却因为该店当天休业而将目标转移至“Movida”。2016年6月28日，该酒廊遇袭，导致八人受伤，警方指这是极端组织伊斯兰国（IS）在马来西亚发动的首次袭击。

法庭原本今天进入审讯第二天，并已传召八名控方证人供证，两人却改口认罪。

他们是在刑事法典第130C（1）（b）条文下被控，最高刑罚是监禁30年，同时也可被罚款。他们因向恐怖组织宣誓效忠而在刑事法典第130J（1）（a）下被控，罪成可被判监禁不超过30年或罚款，其财产也可被充公。

依曼及佐尼斯分別身穿白色及黑色T恤并戴上白帽，两人显得平静。两人的辩护律师都以他们已忏悔并承诺不会重犯，要求法庭判处较轻的刑罚。

主控官赛夫依德利斯则要求法庭判处适当的惩罚，反映出政府严打恐怖主义的决心。

法庭谕令两人的刑期同时执行，即从被逮捕当天算起，即依曼的2016年6月29日，以及佐尼斯的2016年7月1日。

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