时隔60年 美料再成天然气出口国

（联合早报网讯）上次美国是天然气净出口国还是在1957年，当时的总统是艾森豪威尔。不过情况可能在2018年发生变化，届时美国料成为全球第三大液化天然气(LNG)出口国。

到明年年底，美国本土48个州的LNG出口能力将在每日60亿立方英尺(bcfd)以上，相当于美国国内消费量的8％，能够满足美国3000万户家庭的需求，而2016年初时还是零。

路透社的报道指出，美国LNG出口出现这种增长，料会改变全球能源市场版图。就在十年前，在页岩（shale）革命之前，美国预期会进口越来越多的LNG，而不是成为LNG出口国。当时看来，美国可能依赖俄罗斯、中东和北非的天然气，就像其数十年来依赖海外原油一样。

截然相反的是，现在美国将成为全球天然气大国的竞争对手，能够提供更便宜、更灵活的LNG船货，而且对欧洲等买家来说，美国还是政治上更易于接受的供应国。北美LNG供应增加，可望通过发展交易流动性更好的市场，来提高价格的可预测性。

美国LNG公司Cheniere Energy旗下Cheniere Marketing的战略副总裁安德鲁·沃克（Andrew Walker）说：“未来几年我们将看到，美国LNG产量空前增长。”

美国页岩油革命促使天然气产量大幅增长。预计其他很快增加LNG出口的国家只有澳大利亚和卡塔尔。

据美国能源部估计，受中国和印度等迅速增长的亚洲经济体驱动，到2040年全球ING需求料将增长一倍至每日710亿立方英尺，2015年约为每日320亿立方英尺。

尽管两大LNG出口国--卡塔尔和澳大利亚从地理上来看更有可能以更低的运输成本供应LNG，但包括皇家荷兰/壳牌石油集团、Korea Gas和GAIL (India)在内的大型能源公司已与美国签订了LNG购买合同。

此外，担心俄罗斯供应中断的欧洲国家也可能转而从美国购买。俄罗斯过去曾因为向乌克兰追债，在冬季需求高峰时限制对欧洲的天然气供应。

这些增加的天然气供应还意味着，对中东一些政治不稳定国家的依赖度可能下降。

战略与国际研究中心(CSIS)的资深研究员简·纳卡诺（Jane Nakano）指出：“这不仅使LNG供应国不再限于中东国家，还提供了多元化的供应路径。”

分析师们表示，LNG出口跳增可能提振近年来处于低位的美国天然气价格。不过，价格上涨也可能鼓励能源企业将产量提高至纪录水准，而这可能会抑制价格涨幅。

在过去10年间，指标天然气价格平均为每百万英热单位4.42美元（6.18新元），2016年均价为2.49美元，创1999年以来最低。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅