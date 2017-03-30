韩民与警对峙阻萨德施工用车入场

（联合早报网讯） 韩国民众29日连续三次阻拦试图进入“萨德”部署用地施工的卡车，并与警方发生对峙。

据新华社报道，星州郡民间团体告诉记者，截至当地时间29日21时，“萨德”部署地相关车辆未能通过当地民众设置的障碍。当地居民表示，“将彻夜把守通道，阻止车辆进入”。

市民团体“阻止萨德在韩部署全国行动”负责人通过电话告诉记者，五辆卡车分别在当天上午、中午和下午三次试图进入“萨德”部署地星州高尔夫球场，但被当地民众与和平运动者以静坐示威阻挡。

当地居民说，警方当天出动10多辆警用巴士和400多名警察，警察以民众违反集会示威法为由，要求民众解散。约150名居民和反部署“萨德”人士搬凳子坐在路中央，高喊“不要萨德，要和平”等口号抗议，同时以汽车做路障进行阻拦，双方持续紧张对峙。

据韩联社报道，当天载有测量器械的卡车是韩国环境部派出，原定到“萨德”部署地进行测量施工。

韩国媒体29日援引军方不匿名人士的消息说，部署“萨德”仍按计划推进，但他没有透露细节和进度。

韩国国防部此前确认，部分“萨德”系统装备已于本月6日运抵韩国。韩国媒体称，装备中包括两台发射架，其他相关装备将在一到两个月内陆续运抵韩国，最早可在4月开始服役。

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