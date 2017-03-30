美国务院雇员因为中国提供情报被起诉

（联合早报网讯） 美国国务院一名雇员因隐藏自己与中国情报人员的关系而受到联邦政府的起诉。如果指控罪名成立，可能面临25年的刑期。

据报道，现年60岁的克莱本（Candace Marie Claiborne）于1999年进入美国国务院，从事办公室管理工作，先后于美国国务院在巴格达、北京和上海等海外使领馆机构工作多年。由于工作性质，克莱本通过了最高级别的保密审查，可以接触大量政府机密资料。

根据美国司法部周三公布的通报，克莱本面对的主要罪名是隐藏自己多年来与外国情报人员的多次接触，阻碍司法调查程序和对联邦调查局提供虚假信息。

根据克莱本签字的自供书，克莱本承认过去五年她与中国两名情报人员有多次接触，对方给她和其家人送过不少好处，包括礼品、现金、苹果手机、手提电脑、春节礼物、国际旅行和度假费用、在中国一所时装学校学习的费用、一处配有家具的公寓和每月的补贴等。

自供书还说，克莱本承认自己为中国一名情报官员工作，“一年可拿两万美元”。克莱本说，一次她应这名中国官员的要求，提供了美国政府对刚结束的美中战略经济对话所做的内部分析报告，该官员就给自己的账户存入2480美元。

美国代理助理司法部长麦考德说：“克莱本是美国国务院拥有最高保密层级资格的雇员，却没有能够向政府汇报她与中国情报人员的接触情况……克莱本利用自己的职位和掌握的敏感的外交信息换取个人利益。”

华盛顿特区联邦检察官菲利普指出，作为一名国务院雇员，克莱本接受过保密方面的训练，也知道要及时汇报自己与外国情报人员接触的规定。此案说明，“美国政府雇员在接受这类敏感工作的时候必须为自己违背政府的信任承担负责”。

克莱本已于本月28日被联调局逮捕。法庭将与4月18日就此案举行初步听证。

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