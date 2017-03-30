研究：中国雾霾致韩日3万余人过早死

（联合早报网讯） 据韩联社报道，一项研究结果表明，仅2007年因从中国漂洋过海的雾霾导致韩日两国非自然死亡人数就达3.09万人。

由中国清华大学、北京大学、美国加利福尼亚大学和加拿大不列颠哥伦比亚大学等组成的国际研究组对细悬浮微粒（PM2.5）的移动对全球人类健康产生的影响进行分析，研究结果30日发表在国际知名学术期刊《自然》杂志。

以往的研究通常针对特定地区产生的PM2.5对该地区居民非自然死亡造成的影响，但对全球范围的影响进行分析尚属首次。

研究小组根据2007年全球228个国家的制造业产生的PM2.5浓度和传入渠道，以及因长期暴露PM2.5导致患上心脏病、脑中风、肺癌、慢性阻塞性肺疾病（C0PD）等而过早死亡的患者数等资料建模，对PM2.5的侵入与非自然死亡率的关联性进行分析。

结果表明，因PM2.5患心脏疾病和肺部疾病等而非自然死亡的人数达345万人，其中的12%缘由其他地区飘来的PM2.5。受从中国飘来的雾霾影响，韩日两国过早死亡人数达3.09万人。

加利福尼亚大学尔湾分校科学家戴维斯说，很多企业为寻求廉价劳动力在中国建厂，导致中国PM2.5污染排量全球最多。由于韩日两国与中国地理相近，人口密度高，因此受较大影响。

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