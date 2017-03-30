金正男案：女被告开心拍视频特工出手挡

（联合早报网讯） 金正男刺杀案印度尼西亚籍女被告西蒂艾莎和朝鲜籍逃犯李智宇在马来西亚吉隆坡城中城（KLCC）合拍的视频曝光。

《中国报》从特别管道获得这一段片长14秒的视频，影片是在金正男被刺杀前一个月，在KLCC楼外取景拍摄，并由西蒂艾莎亲自以手机摄录。

画面一开始，西蒂艾莎是拍摄KLCC的外观，接着镜头一转，转到了李智宇身上。不过李智宇发现自己被拍，表现得非常敏感和抗拒，马上用手遮挡。

西蒂艾莎接着把镜头转向自己，神情欢愉，整个视频画面就只有西蒂艾莎和李智宇两人而已。

影片一开始可以听到李智宇以英语重复两次对西蒂艾莎说，“听好，听好（listen,listen）”。

当西蒂艾莎以“喔”答复后，李智宇却问了一句，“我们几时去（when we go)？”

跟着，李智宇发现西蒂艾莎用手机拍他，马上出手遮挡镜头。

据悉，这段视频是在今年1月9日拍摄的，不排除当时李智宇等人是在KLCC范围“训练”西蒂艾莎如何“恶搞”公众，当时西蒂艾莎的表情和言谈都非常开心。

金正男2月13日在第二吉隆坡国际机场疑遭人毒杀后，马国警方至今公布了11名涉案嫌犯的身份，其中四人已落网，其余七人在逃，包括三名相信还在马国的朝鲜男子。这三人分别是朝鲜驻马大使馆二等秘书玄光宋（Hyon Kwang Song，44岁）、朝鲜航空公司高丽航空员工金旭一（Kim Uk Il，37岁），以及30岁的李智宇（Ri Ji U、洋名詹姆斯）。

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