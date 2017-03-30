（联合早报网讯） 澳大利亚统计局30日公布最新澳洲人口增长数据显示，悉尼人口已经突破500万人，澳洲海外出生人口创历史新高。

数据显示，截至去年6月30日，澳洲常住人口达到2410万，自2015年6月30日起增加33.7万人，增长了1.4％，这一增长率与2014年至2015年基本持平。

澳洲统计局人口统计负责人贝德尔表示，截至去年6月30日，生活在新南威尔士州首府悉尼的人数已经突破500万人，比去年增加8.2万人。

贝德尔说：“悉尼人口从300万增长到400万人，用了近30年的时间（1971年至2000年），但突破500万人只用了原来的一半的时间。”

数据显示，墨尔本是澳洲人口增长最快的州首府，2015年至2016年增长了2.4%，随后是昆士兰州首府布里斯班和新南威尔士州首府悉尼。增长最慢的首府是南澳阿德莱德，低于1％。2015年至2016年，澳洲人口增长最快的区域是首都领地堪培拉西南区，增长了38％。

统计局30日还公布了澳洲海外出生人口数，28％以上的澳洲人出生在海外，创历史新高。

过去10年，海外出生的澳洲人数持续增加，特别是印度和中国的出生人数在此次增加了一倍以上。相比之下，出生在德国的澳洲人增长率几乎为零，而在意大利出生的澳洲人则下降了10％以上。

出生在邻近亚洲国家的澳洲人数增长最快，出生在中国人数增长了8%。中国成为澳洲海外出生人口数第三多的国家，排名前两位的国家是英国和新西兰。

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