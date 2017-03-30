美议员强调亚太地区的重要性

（联合早报网讯） 美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平举行会谈。美国国会几名议员强调亚太地区对美国的重要性，并指美国必须确保在亚太地区的“强大”领导地位。

据美国之音报道，美国众议院外交事务委员会亚太小组主席约霍29日在华盛顿的一个研讨会上说，亚洲的重要性超越美国任何一届政府的存在。

约霍说：“朝鲜半岛的统一、中国崛起的深远影响、亚细安作为亚太区域组织的命运、东南亚地区的飞速增长，这些外交政策上的趋势都要比美国任何一届政府要持久。”

约霍说，令人高兴的是，特朗普政府已经意识到亚洲的重要性，虽然在某种意义上来说，这种重要性是因为朝鲜的挑衅引发的。

他指出，美国防长马蒂斯和国务卿蒂勒森最近到亚洲的访问，特朗普与日本首相安倍晋三的会晤，以及和中国国家主席习近平的即将会晤，都体现了特朗普政府对亚太地区的重视。

共和党众议员瓦格纳则在同一个研讨会上说，东南亚国家希望美国做出更大的承诺。

瓦格纳说：“ 我们的亚洲盟友和伙伴面临着中国的经济制衡力量，以及在重要水域越来越强势的做法，希望美国做出更大的保证。美国必须和东南亚负责任的国家一起制定一个共同的计划，破坏中国在南中国海的分裂行为，并征服他们的军事化行动。”

她表示，美国应继续增加自由航行行动，并扩大海岸警卫队与其他国家的合作，把中国在南中国海的强势行为当成对美中关系的最主要威胁。

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