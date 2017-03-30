普京：北极矿藏超30万亿美元

（联合早报网讯）据俄罗斯卫星通讯社30日报道，第四届“北极-对话区域”国际北极论坛3月29日在俄罗斯西北部城市阿尔汉格尔斯克开幕。俄罗斯总统普京在论坛期间介绍了北极丰富的矿藏资源，并呼吁外国伙伴进行多领域共同开发。

普京在论坛会议上说：“我们对与其它国家建立伙伴关系以落实大规模互利项目持开放态度，(这些项目)涉及共同开发自然资源，发展全球交通走廊以及科学和生态方面。”

普京指出，俄罗斯已经和多家外企在北极展开了合作项目，其中包括亚马尔LNG(液化天然气)项目、萨哈林-1号项目和萨哈林-2号项目。他表示，俄罗斯还将和外国伙伴在巴伦支海进行地球物理勘探活动。

普京强调称，预计俄属海域内可作为石油替代品的碳氢化合物资源超过1000亿吨，仅巴伦支海海底的天然气储量就达2.8万亿立方米。据预测，北冰洋深海处的碳氢化合物有相当于大约150亿至200亿吨标准燃料的储量。

普京还称，俄罗斯科学院评估显示，北极地区集中了俄罗斯和全球大部分矿藏，包括40%的黄金、60%的石油、60%-90%的天然气、90%的铬和锰、47%的铂族金属以及100%的原生金刚石等。

普京说，据评估，北极矿物原料矿藏总价值超过30万亿美元，能源资源的价值占三分之二。在北极可以开采到俄罗斯100%的金刚石、锑、磷灰石、稀土金属，95%的天然气，90%的镍和钴，以及60%的铜和石油。这些可探明的北极矿产储量总价值约1.5万亿至2万亿美元。

但他同时指出，北极原料矿产基地的勘探和开发都处于较低水平，这幷不符合该区域的潜力。

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