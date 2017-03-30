日本拟用AI和无人机 强化走私取缔体制

（联合早报网讯）日本财务省将开始利用人工智能（AI）和小型无人机来取缔毒品和爆炸物等违禁品走私。人工智能将用来检查进口货物和随身行李，无人机将用来从空中监视可疑船只。

日本经济新闻的报道说，日本2017年度将开始在部分海关进行实验，计划在2020年举办东京奥运会之前全面导入。通过先进技术弥补海关的人手不足，强化口岸安检对策。

在日本的行政机构中，虽然国土交通省已开始利用无人机在公共事业的建设现场进行测量等，但利用人工智能和无人机的趋势仍是刚刚开始。访日外国游客在最近十年里增加到三倍，而海关工作人员只增加了6％。

日本机场和港口的海关人员通常依靠X光安检仪等设备寻找非法药品和爆炸物等可疑物品。作为海关的上级机构，日本财务省为了辅助目视检查，决定导入人工智能。

日本将利用人工智能读取此前积累的图像数据，通过X光照片排查可疑物品。此外，还将分析海关在货物进出口和旅客出入境时取得的数据，判断在哪些情况下走私的可能性高。

随着廉价航空公司的普及，尤其是来自亚洲的深夜和凌晨航班正在增加。日本财务省希望在工作人员较少的时段也能缩短检查时间，便于访日外国人顺利入境。

此外，财务省还将引进无人机，加强港口周边的走私监控。设想动用装有摄像头的无人机在日本近海巡逻。与目前使用巡逻船的手法相比，无人机被认为有望降低成本并提高应急能力。近年来，在日本近海将毒品等换船后进行走私的案例正在增加。

在海关人手短缺的同时，毒品和黄金的走私正在增加。毒品等违法药物和黄金在日本国内非法买卖，有可能成为恐怖组织等非法机构的资金来源。

在海外其他国家，在海关和出入境审查环节采用人工智能等先进技术的趋势也在扩大。美国正在推进导入人工智能入境审查系统，同时也在开发其他无人设备。

巴西为应对2016年夏季的里约奥运会，在海关引进了面部识别系统。该系统可以利用人工智能，以数据库为基础发现犯罪嫌疑人。

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