美计划在月球轨道建造太空港往返火星

（联合早报网讯）在小行星探索作为登陆火星“跳板”的方案遇阻后，美国航天局现又提出在月球轨道上打造太空港作为“深空门户”的新计划，以实现送人往返火星。

新华社报道，美国航天局本周发表声明宣布，这个太空港建设完成后将由一个小型居住舱、气压过渡舱、大功率电力推进系统以及一个可开展研究的后勤舱组成，具备对接能力，从而作为通往月球表面和深空目的地的门户。

从本质上说，这个月球轨道太空港将类似一个小型国际空间站，但里面不会有人常驻，且能升降轨道，以完成不同性质的任务。

“我设想的是，多个不同的国际和商业合作伙伴参与建设这个门户，”美国航天局副局长威廉·格斯登美尔在声明中说，“它既能移动去支持在月球表面执行的机器人或伙伴任务，也能进入月球的高轨道去支持前往太阳系其他目的地的任务。”

建设这个太空港将需要使用尚在研制中的大推力火箭“太空发射系统”和“猎户座”飞船。按照目前的进度安排，2023年至2026年间，“太空发射系统”每年搭载载人的“猎户座”飞船发射一次，依次把推进器、居住舱、后勤舱和气压过渡舱发射上天，并由宇航员在轨整合建设完成。

建设太空港是美国航天局计划中的第一阶段任务，紧接其后的第二阶段任务将建设深空运输系统，以用于探索太阳系内火星等深空目的地。

此运输系统的核心组件是41吨重、可重复使用的航天器，其中包括电力系统与居住舱，预计该航天器最早于2027年发射升空。整个运输系统建完后将于2029年左右从太空港出发，在月球附近试验性载人飞行300到400天后再返回太空港。

如果一切顺利，美国航天局将在本世纪30年代初期为运输系统补充物资和燃料，然后于2033年实施飞往火星轨道的载人任务，但不会在火星上登陆。

美国前总统奥巴马率先提出将于本世纪30年代实施载人探火星计划，中间以捕捉、移动并载人探索一块小行星巨石的计划作为过渡。特朗普政府在航天方面同样以深空探索为重点，但其首个新财年预算案已提议放弃小行星巨石抓取方案。

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