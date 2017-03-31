韩前总统朴槿惠被批捕

（联合早报网讯）韩国法院今天（31日）凌晨签发对前总统朴槿惠的逮捕证，随后朴槿惠被检方逮捕。由此，朴槿惠成为韩国第三位被批捕的前总统。

韩联社报道，首尔中央地方法院康富荣法官昨天对朴槿惠进行逮捕必要性审查后认为，犯罪嫌疑人朴槿惠有销毁证据的可能性，因此接受检方提请签发了逮捕证。

分析人士认为，一直主张“个人没有收受一分贿赂”的朴槿惠被批捕是因为法院认为朴槿惠与亲信门主角崔顺实的共谋关系成立。

朴槿惠涉罪13宗，包括受贿、滥用职权、泄露公务机密、强迫和强迫未遂等，其涉罪事项为曾被捕的前总统中最多。

其中，朴槿惠最主要的嫌疑是受贿，检方指控朴槿惠涉嫌与其亲信崔顺实共谋，要求三星向崔顺实、Mir财团和K体育财团、由崔顺实外甥女张某运营的韩国冬季体育英才中心提供约298亿韩元（约3730万新元）。

检方还指控朴槿惠曾逼迫53家大企业向事实上由自己和崔顺实“共同运营”的Mir财团和K体育财团出资744亿韩元。三星向Mir和K体育财团出资（204亿韩元）同时属于涉贿罪和强迫罪，此项涉案金额仅算一次，朴槿惠涉嫌从大企业受贿或强迫大企业出资的金额共达868亿韩元。

检方在提请批准逮捕书中指出，嫌疑人滥用总统职权，与共犯崔顺实一同试图谋求私利。嫌疑人辱没国格，辜负民望，坚持否认犯罪嫌疑，毫无悔意。

检方计划直到4月19日的20天里对朴槿惠进行进一步的调查。分析人士认为，韩国大选竞选活动将于4月17日正式开始，因此检方很可能在此之前对朴槿惠提起公诉。

随着法院签发逮捕证，朴槿惠将被移送至首尔看守所并被关进单人牢房。虽然崔顺实也在同一看守所，但两人是共犯，因此被禁止见面或进行书信交流。

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