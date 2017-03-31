特朗普：与习近平会晤将“非常艰难”

（联合早报网讯）美国总统特朗普称，他与中国国家主席习近平的会晤将“非常艰难”。

特朗普周四（30日）在推特上写道：“下周同中国的会晤将非常困难……主要在于我们再也不想拥有巨大贸易赤字和失去工作岗位。美国公司应做好寻找其他选项的准备。”

特朗普与习近平将于4月6日和7日在佛罗里达州马阿拉哥（Mar-a-lago）庄园举行会晤。白宫发布的声明称，两国领导人将“讨论双方关注的国际、区域和双边问题”。

特朗普在竞选期间曾多次批评中国的汇率和经济政策，他认为这些政策对美国生产商不利。

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