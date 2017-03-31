SpaceX再创历史 二手火箭发射成功

（联合早报网讯）美国太空探索科技公司（SpaceX）周四（30日）利用翻新的“二手”火箭把一颗商业通信卫星发射上天。这是人类太空史上的第一次，旨在打造可重复使用火箭，从而降低发射成本。

美国东部时间周四傍晚6时27分（新加坡时间今天上午6时27分），SpaceX的猎鹰9号火箭（Falcon 9）从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，把欧洲卫星公司的SES-10卫星送至地球同步静止轨道。

在发射大约10分钟后，猎鹰9号火箭的第一级成功返回并垂直降落在大西洋中一艘无人船上。

SpaceX创办人马斯科形容：“这对太空（和）整个太空领域来说是令人惊叹的一天……这意味着你可以用同一个轨道级助推器多次飞行，而这是火箭发射中最昂贵的部分，无可置疑，这是太空飞行的一次革命。”

美国宇航局也在推特上向SpaceX表示祝贺：“恭喜（SpaceX）又进行了一次历史性发射。”

随着此次发射成功，SpaceX证实猎鹰9号的部分可以成功再次进入太空，而火箭的部分成功回收意味着它可能还将进行第三次发射。

到目前为止，SpaceX已经有9次成功的火箭回收着陆，猎鹰9号也已经去过太空两次。

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