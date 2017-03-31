抑制多伦多房市 加国政府拟征空屋税

（联合早报网讯）加拿大安大略省政府和多伦多市政府为了抑制房价狂飙，正考虑征收空屋税。

中央社报道，多伦多市政府与房仲业者、银行及企业界专家举行圆桌会议，探究多伦多房市供需明显失调的现况。

多伦多市长庄德利（John Tory）表示，据人口普查结果，多伦多闲置空屋约有6万5000户。政府将透过水电瓦斯用量等资讯，查看这些房屋是否真的是长期闲置，还是只是屋主短期出游，“我们希望空屋能够上市让人拥有或租赁使用”。

庄德利没有谈到空屋税的利率会有多高，他也不认为征收空屋税是在惩罚投资者。他说：“在现实世界，房地产是要让人住的。”

多伦多房价飙涨，一般认为原因之一是市场太投机之故，征收空屋税可以扼止炒房投机问题，也可以让市场上有更多出租屋舍。

温哥华今年1月起已开征税率为1%的空屋税，每100万加元（近105万新元）闲置房产需缴税1万加元。每年至少有半年没有屋主或屋主家人、或没有租客入住的房产，必须缴纳空屋税。

去年8月，温哥华也率先开征15%的海外买家税，不断狂涨的温哥华房市因此受到很大冲击。多伦多在安大略省政府表态支持下，目前也正研议是否向非加拿大居民征收海外买家税。

多伦多民意调查显示，逾半数受访者支持开征海外买家税，支持开征空屋税的超过四成。

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