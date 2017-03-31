用手机分心？美国行人死亡率创新高

（联合早报网讯）美国最新报告指出，2016年全美有约6000名行人死亡，创下20年来最高纪录，是有该项统计数据40年来的最大涨幅。专家指出，智能手机等电子设备的使用率急剧上升，可能是导致路人分心的一大因素。

中新社报道，负责追踪分析各州交通死亡人数的非营利性交通安全组织——“州长高速公路安全协会”（GHSA）周四（30日）发布最新报告估计，2016年全美有约6000名行人丧生，比前一年多出11%，相较2010年增长了四倍，在死亡人数和增长幅度两个数据上都创下最高纪录。

该协会执行主管阿德金斯说：“最新数据显示，美国保证行人在道路上的安全并不符合标准。每一个数字都代表有人今晚没有回家，这是绝对不能接受的。”

该报告作者瑞廷向美国有线电视新闻网表示：“我在高速公路安全领域工作了35年，这是史无前例、令人震惊的。”瑞廷认为，有很多因素导致这一局面，但其中一些原因并没有大的变化。

更多美国人因为健康、经济或环境原因选择徒步旅行，但经济改善和天然气价格下降，也使得驾车人数有所增加。这种组合推动了行人死亡数量的增长。

另一个不可忽视的潜在因素是近年智能手机等电子设备被广泛使用。根据无线协会数据，2014至2015年无线数据的使用量翻了一番。因智能手机分心的司机和行人，不会太注意周围环境，造成潜在危险。

瑞廷说：“如果一个人以64公里的时速驾车行驶，他看手机两秒钟，就已经行进了相当长的距离……不难想象，出现在错误的时间和地点的行人，司机是不会看到的。”

统计显示，大多数行人死亡事件发生在晚上的行车道上，十字路口只占五分之一。

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