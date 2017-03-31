菲点名台日韩越 威胁菲渔民生计

（联合早报网讯）菲律宾渔业与水产局长贡戈纳指责包括台湾、日本、韩国与越南渔民在内的外国“盗渔者”，威胁到吕宋岛东北部渔民的生计。

中央社报道，贡戈纳（Eduardo Gongona）昨天（30日）接受ANC电视台访问时说，虽然宾汉隆起（Benham Rise）海域没有主权争议，但越域捕渔是个大问题。“他们有大型渔船，可以停留很久，当他们拥有这么先进的渔船时，自然可以钓走许多我们的鲔鱼。”

当主持人询问“盗渔者”来自哪些国家时，贡戈纳答道：“来自台湾、日本，或许还有韩国或越南。”

宾汉隆起位于吕宋岛东北方的海底，面积约13万平方公里，2012年获联合国批准归为菲律宾大陆棚。根据菲方说法，与南中国海不同，宾汉隆起的主权毫无争议。

他说，透过卫星照片，菲方看到许多外国渔船和菲国渔船一起在捕鱼，虽然一些外国渔船是在菲国专属经济海域边缘捕鱼，但有时会随着海流漂进菲国专属经济海域范围内。

他指出，菲国渔业局只有两艘研究船与14艘海监船，难以到宾汉隆起例常巡逻，因为这片海域的天候与海况变化莫测。

贡戈纳表示，吕宋岛以东是洄游性鱼类的繁殖热点，菲律宾政府须部署更多大型执法船，保护菲国天然资源。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅