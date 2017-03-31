美交通安全月 洛杉矶警方“零容忍”执法

（联合早报网讯）4月是美国“治理分心驾驶月”。在加大宣传分心驾驶危险性的同时，洛杉矶将部署更多警力，“零容忍”查处分心驾驶违法行为。

据中新社报道，加州交通安全办公室、洛杉矶县警察局、地方执法部门和全州范围内的社区工作者，4月份将共同致力于通过杜绝分心驾驶行为进一步提高道路交通安全水平。

交通安全办公室主任克拉夫特说：“执法部门的目的不是开出很多罚单，而是希望看到每个人开车时都不再使用手机……记住，如果你需要打电话、发短信或设置手机导航，一定要在开车上路之前完成这些动作。”

立法者认为，分心驾驶在加州是持续存在且日益严重的问题。加州州长布朗2016年签署通过的1785号法案已于2017年1月1日生效。交通安全办公室4月将在全加州范围内发起一项公众意识行动，让人们认识到，按照这部新法规，开车时包括打电话、发短信、使用手机APP在内的所有手持手机的行为都是违法的。这项行动旨在敦促公众意识到开车用手机的危险性，从而彻底杜绝分心驾驶行为，保护生命安全。警方特别提醒，不仅仅是在4月，全年中的每一天人们都应该自觉防止分心驾驶。

据美国国家公路交通安全管理局统计，2015年，美国有3477人死于分心驾驶造成的车祸，死亡率比前一年上升9%，另有39万多人因此受伤。2016年加州一项调查显示，超过44%的加州人认为开车时发短信是最危险的分心驾驶行为；将近40%的驾驶员承认，打电话会造成他们在驾驶时发生操作失误。

洛杉矶县警察局表示，他们将联合加州其他执法部门，对分心驾驶者“零容忍”执法。特别是在城市中的交通事故高发路段，警方将部署额外警力。对初次违法者，也将处以162美元罚金。

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