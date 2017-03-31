福岛避难区大幅解禁 居民返乡意愿低

（联合早报网讯）日本政府31日大幅解禁福岛避难区，并将于4月1日扩大解禁范围，这些区域分布在福岛县四个町村内，原居民约3.2万人。但由于对核辐射的担心等因素，长期在外避难的原居民返乡意愿很低。

据新华社报道，日本政府对避难区的解禁标准包括辐射量降到每年20毫希沃特以下、区域内具备基本生活设施等。31日解禁的是浪江町、川俣町、饭馆村三个町村内达到标准的相关区域，4月1日还将解除富冈町内相关区域禁令。这四个町村解禁区内原有1.2万户，共约3.2万人。

2011年的311大地震引发核泄漏事故后，日本政府将福岛第一核电站周边占福岛县面积约10%的区域划为避难区，这一区域内辐射水平严重超标，居民被强制疏散。截至核事故发生六周年时，福岛县避难区已缩小至福岛县总面积的7%，避难人口约8万人。

随着此次大范围解禁，避难人口理论上可降至约2.5万人，但实际上有返乡意愿的居民并不多。日本复兴厅去年一项调查显示，浪江和富冈两个町一半以上居民明确表示不会返乡，特别是40岁以下年轻人约70%表示不会返乡。除了对核辐射的担心外，解禁后医院等基本生活设施不足也是阻碍居民返乡的主要原因。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅