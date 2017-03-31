不提呈355法案 是东马“救”西马？

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉29日宣布国阵不提呈1965年伊斯兰法庭（刑事权限）修正法案（俗称355法案），有消息指这是由于东马国阵成员党强烈反对而让巫统“紧急刹车”，因此可说东马“救了”西马。

据《中国报》掌握的消息，纳吉宣布国阵上述决定之前，国阵曾召集成员党领袖会商此事，巫统以外各成员党基本上都是一面倒，坚持反对政府接手提呈355法案。

消息表示，一名曾公开指政府将接手提呈355法案的巫统领袖，在会上仍坚持这么做。但最终敌不过大多数成员党的反对声音。

另有消息指出，东马两州国阵成员党的反对起了关键作用。西马各成员党虽然坚决反对此案，但东马成员党的国会议席几乎是西马成员党的三倍，因此若东马成员党支持此案，巫统必然顺理成章提呈国会。

国阵各党共有132名国会议员，巫统佔86席，东马砂拉越和沙巴国阵成员党有33席，这让东马成员党足以动摇国阵的决定。马华、民政党和国大党等西马三个坚持反对此案的成员党也有13个国会议席，让国阵内反对政府接手提呈355法案的国会议员人数达到至少46个。

消息指纳吉今年很可能宣布大选，西马非马来选民及东马的支持也是当局的重要考量，所以最终选择不提此案。

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