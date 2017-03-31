研究：气候变化使北冰洋“变绿”

（联合早报网讯）美国一项最新研究显示，气候变化使得北冰洋海冰持续变薄，导致冰层下方的海洋可以接收到越来越多的阳光，这已让北冰洋“变绿”，即水下浮游植物大量繁殖。

据新华社报道，刊登在最新一期美国《科学进展》杂志的研究显示，这种情况在20多年前还十分罕见，但如今在夏季，北冰洋约30%的冰层下都会有浮游植物大量繁殖。

2011年，科研人员惊讶地发现北冰洋有的海冰下面有浮游植物大量繁殖，但当时很难判断这种情况是偶发现象还是北冰洋环境改变造成的。

随后，美国哈佛大学海洋学家霍瓦特等人研发出新的计算机模型，模拟自1986年至2015年的北冰洋海冰情况。研究人员发现，气候变暖导致北冰洋海冰变薄，冰层下能有更多光照，从而导致了浮游植物大量繁殖。

研究人员指出，如果这类生物在北冰洋继续大量繁殖，它们将显著改变北冰洋生态环境以及海洋食物链等。

根据本月美国航天局等机构发表的研究报告，南北极海冰面积已双双创下新低，为1979年有卫星观测图像以来最低。本月早些时候刊登在英国《自然·气候变化》月刊上的另一项研究认为，在导致海冰减少的原因中，自然方面的因素不足一半，主要原因在于人类排放温室气体造成的气候变化。

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