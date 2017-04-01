科学家：恐龙和猫一样有第六感

（联合早报网讯）《科学报告》杂志发表的一篇论文称，暴龙家族中已经灭绝的惧龙居然有猫一样的特殊第六感，能帮助它们敏锐地感觉到振动和压力。

俄罗斯卫星网报道，美国新奥尔良州路易斯安那大学学者Jayc Sedlmayr说，“在祖先给了其他第六感物种——如哺乳动物的触角、鸟类的生物指南针、鸭嘴兽和海豚的电子感应器和大象的”手”鼻是三叉神经的背景下，打开这种感官是特别有趣的。暴龙的鼻子这点很像大象的鼻子。”

近年来，暴龙和中生代很多巨型两足食肉恐龙的“形象”发生了彻底变化。如今，科学家们认为，暴龙并不是《侏罗纪公园》等影片中的鳞片类和齿类爬行动物，而是羽毛类动物，他们的牙齿被隐藏在巨大的嘴唇下面。

英国《卫报》写道，一些学者认为暴龙不是食肉动物和食腐尸的动物。它们是吃其他食肉动物的尸体或者掠夺更小的恐龙的猎物。暴龙的头骨结构几个奇怪的特征可以说明这一点，它们的身上都有轻微的咬痕。

惧龙属的“第六感”是干什么用的呢？研究人员没有回答这个问题，但他们认为，恐龙可能除了在抓捕猎物时用到它外，可能还用于照顾幼崽。灵敏的鼻子可以帮助母惧龙产卵，测量自己的温度，移动幼崽，以及用于做需要高灵敏度和动作准确度的其他事情。

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