日本东电再投机器人调查 福岛核电反应堆下方存异常

（联合早报网讯）3月30日，日本东京电力公司公布了向福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内投入装有摄像头及辐射计的自动行走机器人等拍摄到的图像进行清晰化处理后的分析结果，确认从位于反应堆正下方的格子形作业用脚手架下冒出热气。

中新网引述日媒报道称，这可能是为反应堆冷却而注入的水因熔落在脚手架下的核燃料(燃料碎片)的热度而蒸发，今后将慎重分析。

据了解，福岛第一核电站反应堆报废推进公司最高负责人增田尚宏在记者会上称：“脚手架下方有发热的东西。除燃料碎片之外应该没有其他热源，但还没有找到，因此无法断定。”

据推断，2号机组内燃料碎片的大部分残留在压力容器内部，部分穿透底部流出。将此次的图像做清晰化处理后仍未发现燃料碎片。

报道还指出，处理后的图像中发现，脚手架的脱落范围比此前查明的更大。在位于脱落部分正上方的压力容器下部，原本应有的缆线已不复存在。据悉可能是缆线与燃料碎片一起落下导致脚手架损坏并发生脱落。

另一方面，在位于脚手架剩余部分正上方的压力容器下部，仪器和设备几乎保持了原状。

据悉，东电1月下旬将带摄像头的导管从安全壳壁贯通部分伸入内部开始调查。拍摄到脚手架上粘着发黑的堆积物。此外图像分析结果显示，内部空间辐射量推算最大每小时650希沃特。

机器人在2月中旬投入，但因无法跨越连接反应堆正下方的设备更换用轨道上的堆积物，被迫放弃了调查。

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