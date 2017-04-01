美国扩大对朝制裁 11人被纳入黑名单

（联合早报网讯）美国财政部3月31日宣布，11名朝鲜人及一间朝鲜公司因与朝鲜政府的武器计划、银行及商品交易有关，美国政府将会对其进行制裁。

BBC中文网报道，美国财政部指，这11名朝鲜人在俄罗斯、中国、越南及古巴向朝鲜政府提供财政支援、或为早前已被制裁的朝鲜公司购买武器。

美国财政部长史蒂芬-姆钦（Steven Mnuchin）发表声明指：“今天制裁的目标是阻扰朝鲜政府进行非法核武、导弹计划的财政网络。”“我呼吁我们的伙伴及盟友采取类似措施，截断朝鲜的财政来源。”

其中三名朝鲜人──两人身在中国、一名身在古巴──因与连峰总公司（Ryonbong General Corporation）有关而受制裁。连峰总公司因“专门为朝鲜国防工业进行收购及协助朝鲜与军事有关的交易”，早前已被制裁。

韩联社报道，连峰总公司被指控支援朝鲜化学武器计划。

另一名接受制裁的朝鲜人为中国大连的一间朝鲜贸易公司工作。

美国财政部指，六名在越南、中国及俄罗斯的朝鲜人因与朝鲜银行有关而受到制裁。其中一名受到制裁的朝鲜人是一名政府官员。美国财政部指，这名朝鲜官员正尝试在朝鲜与越南之间建立货运路线。

据韩联社报道，朝鲜Paeksol公司因参与煤炭、矿物贸易而受到制裁。煤炭、矿物贸易是平壤最大的收入来源之一。

周五的制裁行动冻结制裁名单上的人士在美国的资产，及阻止任何美国人与他们进行交易。

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