马菲印联合巡逻苏禄海

（联合早报网讯）马来西亚、菲律宾和印度尼西亚将于4月11日在山打根出台“苏禄海安全巡逻行动”，宣示三国联手打击越境犯罪活动的决心。

沙巴东部特别保安区指挥官万白里昨天在该指挥区成立四周年庆祝仪式宣布这项消息时表示，沙巴东部特别保安区将负责协调三国的这项巡逻行动。他说，这项联合行动反映马国政府致力沙巴东部水域安全的决心。

万百里说，沙东指挥区主要负责协调马国军方、警方及海事执法机构，合理维护沙巴东部海域安全，其覆盖范围包括斗湖、仙本那、古纳、拿笃、京那巴当岸、山打根及比鲁兰。

苏禄海是阿布沙耶夫等菲南武装组织活跃的海域，该组织近年不断在该海域掳人勒索甚至杀害人质。马印菲三国防长去年年8月同意联合巡逻苏禄海，全力遏制阿布沙耶夫的气焰。

菲总统杜特尔特去年11月访问吉隆坡并与马国首相纳吉进行双边会谈时，双方就跨境追捕合作达成协议。杜特尔特当时正式向马国发出“通行证”，允许马国执法人员进入菲南海域追捕在沙巴外海掳人绑架的绑匪及武装分子。

杜特尔特之前也和印尼总统佐科达成了类似协议。马菲印三国防长去年11月22日在老挝会谈时，就联合打击海上罪犯制定了标准作业程序。

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