劳勿斯受委联邦法院首席法官

（联合早报网讯）马来西亚上诉庭主席劳勿斯正式受委为联邦法院首席法官，任期即日起生效。劳勿斯是取代原任首席法官阿里芬任满退休后的空缺。

首相办公室发今天在声明中指出，最高元首莫哈末五世咨询马来统治者理事会及听取首相的劝谏后，根据联邦宪法委任劳勿斯为新任首席法官。莫哈末五世也委任马来亚大法官祖基菲里为上诉庭主席，以填补劳勿斯升级后留下的空缺。

联邦法院法官阿末玛亚洛则擢升为马来亚大法官。这些委任都从4月1日起生效。联邦法院是马来西亚司法体系级别最高的法院，也是所有司法案件的最后上诉管道。

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