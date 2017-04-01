阿末扎希：不关闭驻朝鲜大使馆

（联合早报网讯）马来西亚副首相及内政部长阿末扎希说，政府决定不关闭马国驻朝鲜大使馆，并希望朝鲜政府也不关闭朝鲜驻马大使馆。

阿末扎希今天在记者会上表示：“我们（马来西亚）无意与朝鲜断交，因此（马朝关系）维持原状。”他强调，九名滞留平壤的马国公民获准回国及金正男遗体运返朝鲜，并非马朝两国政府的“交换”（swap）而是谅解（understanding）。

朝鲜领导人金正恩同父异母长兄金正男2月13日在吉隆坡国际机场遭人毒杀后，朝鲜就不断指责马国处理不当而导致两国关系紧张。马国3月4日宣布驱逐朝鲜驻马大使姜哲，朝鲜3月7日宣布驱逐马国驻朝大使并禁止11名马国公民离境。

朝鲜过后让其中两名为联合国粮食署工作的马国公民离开，其余九人则滞留平壤。马朝两国代表过后在吉隆坡谈判，马方同意让朝鲜驻马大使馆二等秘书玄光宋、李吉欧（洋名詹姆士）及高丽航空职员金旭一等三名嫌犯和金正男遗体飞往朝鲜，朝鲜则同意让九名马国公民回国。

至于金正男事件告一段落后，马来西亚是否将恢复朝鲜公民免签证入境，阿末扎希并未正面回应。“内政部决定允许朝鲜公民回国，在移民局扣留营的（朝鲜人）也将遣返。至于其他仍在马国境内的朝鲜公民的处置方式，则按（马国）移民法令及条例行事。”

内政部副部长玛瑟古扎今天在砂拉越首府古晋表示，马国的朝鲜劳工政策将持续，当局将继续按程序及需求引进朝鲜劳工。

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