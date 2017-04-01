反俄宣传导致普京在美形象差

（联合早报网讯）俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，长期的反俄宣传，导致总统普京在美国民众心目中的形象下滑。

佩斯科夫针对是何原因导致仅9％美国人积极评价俄罗斯领导人的问题时，说：“我们对此很遗憾。我们明白，出现这样的数据，是因为一年多来美国社会经受了严重的反俄宣传影响。”

佩斯科夫强调，由于这类负面宣传，造成很多美国人认为俄罗斯黑客无处不在，然而，这不是事实。他说：“这是假新闻和诽谤。”

佩斯科夫称，自美国总统选举至今，总统特朗普对俄罗斯的态度没有发生根本性的变化。

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