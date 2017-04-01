福岛核事故处理费或达800多亿元

（联合早报网讯）共同社4月1日获悉，日本民间智库“日本经济研究中心”（东京）就福岛第一核电站事故的反应堆报废、去污及赔偿等处理费用汇总估算结果称，总额将达50万亿至70万亿日元（约626亿至876亿新元）。

与经济产业部去年12月公布、由探讨东电经营重组的专家会议约22万亿日元的估算相比，增加超过一至两倍。

日本政府在福岛核事故发生后，认为处理费用总额预计约11万亿日元。此后经产部公布的估算费用则翻一番，提出把部分赔偿费用转嫁到电费上。该研究中心提议称，“如果处理费用增加，有可能导致国民负担大幅加重，有必要调整国家的核能政策”。

此次报告显示，与经产部估算相比，增长最多的是去污费用。政府预计福岛县内的去污作业将产生最大约2200万立方米的污染土壤等废弃物，在县外进行最终处理。

被指需要耗时三四十年的反应堆报废工作的费用则从经产部估算的8万亿日元升至11万亿日元。

去除核污水中的放射性物质氚存在技术困难，第一核电站厂区内的储罐等中积攒了约100万吨核污水。该研究中心依据日本原子能研究开发机构等的数据，以处理费用为每吨2000万日元进行估算，合计达20万亿日元。

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