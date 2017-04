(联合早报网讯)美国知名唱作人鲍勃·迪伦(Bob Dylan)获瑞典学院颁发诺贝尔文学奖多个月后,终于要到斯特哥尔摩领取相当于83多万欧元(约123万新元)的奖金了。

英国广播公司报道,瑞典文学院常任秘书长丹纽尔斯(Sara Danius)表示,他们将按迪伦的意愿,在一个不对外公开的时间与地点向他颁发奖项,到时不会有任何媒体在场,只有他的家人和学院成员出席。

迪伦本周末将在斯特哥尔摩举行欧洲巡回演唱会的首场表演。据称,他不会现场发表获奖演说,而是会将一段获奖演说录音送给瑞典学院。

要领取那笔奖金,他必须在6月10日前讲课。迪伦可以自由决定以甚么形式讲授那节“课”,简短演讲、视像授课或唱一首歌都可以。丹纽尔斯表示,学院相信很快就会收到迪伦的演说录音。

迪伦最著名的歌曲Blowin' in the Wind(《答案在风中飘扬》)及The Times They are A-Changin(《变革时代》)被誉为美国反战与民权运动的“国歌”。

想阅读更多新闻?

立即注册14天免费试阅