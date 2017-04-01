朝鲜要韩国归还被集体绑架女公民

（联合早报网讯）据朝中社1日报道，朝鲜红十字会当天发表谈话，要求韩国立即送还一年前被“集体诱拐绑架”至韩国的12名朝鲜女公民。

新华社报道，朝鲜红十字会中央委员会发言人说，去年4月在境外被“集体诱拐绑架”至韩的12名朝鲜女公民至今生死不明，其家人和朝鲜民众对此的愤怒不断上升。最近韩方有关这些女子已被“特招进大学以便她们顺利适应韩国社会”的言论,完全是骗人谎话和违反人性的行为。

该发言人说，是韩国情报机构策划制造了这一绑架事件，韩方应停止污蔑朝鲜和编织谎言的行为，立即放人并让事实大白于天下。

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