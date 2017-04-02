巴黎警察局长：检方会对中国公民遭枪击案公正调查

（联合早报网讯）巴黎警察局长米歇尔·卡多1日表示，法国检察机关日前已向3月26日在家被警察枪击身亡的旅法中国公民刘少尧的家属保证，对此事的调查将会以“最大程度的透明”进行，力求得出一个公正、合理的结果。

据新华社报道，卡多当天在巴黎警察局接受新华社记者采访时说，当日上午，他与中国驻法国大使翟隽以及巴黎华侨华人代表就刘少尧事件以及加强对巴黎华侨华人和中国游客的保护等事宜进行了建设性交流。作为巴黎警察局长，他代表法国政府对刘少尧家庭所遭受的打击表示痛心和慰问。

卡多说，法国检察机关日前已就事件展开独立调查，将定期向刘少尧的家人及其委托律师通报进展。

卡多表示，巴黎警察局将迅速采取具体措施加强对华侨华人和中国游客的保护，警方将重点从加强警队巡逻、增设监控摄像头、提高警方翻译能力以便于华侨华人、中国游客与巴黎警方沟通等方面入手，将巴黎打造成欧洲最安全的城市之一。

巴黎警察局当天发布新闻公报说，针对当前赴法游客面临的报案难问题，巴黎警方正在开发一个可翻译多种语言的数字报案系统，预计将于今年夏季投入使用。在今后的旅游旺季期间，巴黎警方将在各主要旅游景点增设130多套视频监控设备，并建立专门的视频监控管理中心。

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