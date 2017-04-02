英国期待与中国加强合作建设“一带一路”

（联合早报网讯）英国驻华大使吴百纳在北京表示，中英关系正值"黄金时代"，并期待两国未来能在"一带一路"建设中展开更为密切的合作。

据BBC报道，吴百纳还透露，英国将在5月举行的峰会上与中国在"一带一路"宏伟蓝图上开展具体合作计划。

"一带一路" 国际合作高峰论坛将于下个月在北京举行。

在中国倡导"一带一路"战略之际，英国当时不顾美国的批评成为首先加入支持这一战略的亚投行（"亚洲基础设施投资银行"）的大国，带动大批欧洲国家随之加入亚投行。

中英刚刚在上个月庆祝两国建立大使级外交关系45周年，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊特意为此录制视频，回顾建交以来双方取得的成就，期待继续加强双边关系。

英国驻华大使吴百纳周五（3月31日）在接受中国媒体采访时表示："我们非常期待'一带一路'论坛，期待英国为实现'一带一路'愿景做出重大的实际贡献"。

她强调，与"一带一路" 相关合作将是今年中英关系的亮点。

中国官方新华社引述吴百纳说："英中两国开展实质性合作的机遇很大。双方在多个领域具有互补性，如中国企业在'一带一路'沿线国家的基础设施建设方面经验丰富，而英国公司在项目设计、工程建设、可持续和绿色发展以及管理咨询等方面可提供诸多服务"。

据介绍，目前已经有英国公司进驻巴基斯坦，与中方共建"一带一路"项目。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅