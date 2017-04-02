愚人节打“枕头大战” 伦敦公园毛絮纷飞

（联合早报网讯）今年的愚人节刚好是国际“枕头大战”开战日，周六（1日）下午在伦敦肯宁顿公园（Kennington Park）聚集数百人参与，拿着枕头互打，现场毛絮纷飞，相当纾压。

据台湾媒体报道，国际“枕头大战”日（International Pillow Fight Day）是4月的第一个周末，起源于2008年，逐年演变成越来越多人参与的国际性活动。

通过面簿等网络号召，今年有伦敦、纽约、华盛顿、芝加哥、西雅图、费城、多伦多、温哥华、赫尔辛基、罗马、阿姆斯特丹、巴塞罗那等各城市响应。

据报道，肯宁顿公园下午1时许就开始聚集人潮，参加者不必缴费，但必须自备“作战道具”，有人更带了不止一颗枕头，准备双手出击，战意满满。

有人在手脚上都绑满枕头，化身“枕头人”，也有人身穿神奇宝贝皮卡丘的连身睡衣，殊不知这些特殊妆扮者一会儿都会变成“群殴”的对象。

虽然有人质疑，今年枕头大战日刚好碰上愚人节，该不会是骗局一场。然而，下午2时，信号声一响准时开打。

一开始大家还颇为克制，轻轻拍打试探，越到后头就越放得开，纷纷朝陌生人头上、身上打去，也有人到处挑衅，四处可看到有人被追着跑。

有一名参与者身上别着“生日快乐”别针，看到的人纷纷用枕头打她，再祝她生日快乐；她也乐得说，这正是她想要的生日。

枕头大战到了尾声，现场毛絮纷飞，变成羽毛海，许多玩累的人直接就地瘫倒。遛狗人士则忙着和狗儿拔河，阻止它们把毛絮吃下。也有小朋友自己另辟战场，场面十分欢乐。（联合早报网编辑：王纬温）

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