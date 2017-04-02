哥伦比亚泥石流致逾250人丧生 救灾障碍重重

（联合早报网讯）哥伦比亚西南部边界省份普图马约省（Putumayo）境内连日暴雨之后爆发灾难性泥石流，已造成至少250人身亡，数百人受伤或失踪。

据BBC中文网报道，由于连日暴雨，普图马约省南部首府莫科阿市（Mocoa）的莫科阿河、穆拉托河及桑科亚科河等河川水位暴涨，当地时间周五（3月31日）晚些时候起将沉积物和土石冲往附近17个地区。

至周六（4月1日）凌晨，一夜暴雨过后，灾难性泥石流开始迅速掩埋邻近居民区，而当时大多数居民还在睡梦中。

哥伦比亚红十字会公布的数据显示，目前，已确认超过250人死亡，约400受伤，逾200人失踪。哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos）在事发后飞抵灾难现场，并宣布当地进入“紧急状态”。

目前，受灾地区街道堆满泥浆和树木，多处房屋和桥梁坍塌，交通停滞，路面受损严重加诸恶劣天气的影响，救援工作严重受阻。

当地一位警察说：“约80%的路面通行不畅，更糟糕的是：从交通路线结束地段到泥石流发生的区域须3个小时！”

普图马约省省长亚罗卡（Sorrel Aroca）称此为“前所未有的悲剧”“还有数百个家庭没有找到，经过泥石流灾难性的扫荡之后，整个地区都消失了。”

莫科阿市市场卡斯特罗（Jose Antonio Castro）则对当地媒体说道：“泥沙掩埋到了房屋屋顶那么高。”

哥伦比亚国防部发表声明称，已派遣逾1100名军警赶赴灾难现场执行救援。

哥伦比亚《时报》（El Tiempo）报道说，水位上升时有警报响起，引导许多人离家避难，避免了更大规模的死伤。

莫科阿地区邻近哥伦比亚接壤厄瓜多尔和秘鲁的边境，经济以农业和石油业为为主。尽管当地经常下大雨，据哥伦比亚国家气象局称，今年3月是自2011年以来降雨量最多的月份。

事发后，墨西哥、阿根廷和法国等多国政府向哥伦比亚表达了深切慰问和援助关怀。

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