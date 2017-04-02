英国：没直布罗陀人首肯 不割让其主权

（联合早报网讯）英国首相特雷莎·梅说，英国绝对不会在违背直布罗陀人民意愿的情况下，割让直布罗陀主权。

特雷莎·梅2日与直布罗陀首席部长皮卡多（Fabian Picardo）通电话时，做出了上述承诺。

欧洲联盟之前说，准备退欧的英国与欧盟磋商贸易协议时，如果要把位于西班牙南端、占地6.7平方公里的英国海外领地直布罗陀也包括在内，就须先获得西班牙的首肯。

这意味着，西班牙可阻止直布罗陀参与任何英国与欧盟之间的贸易协议。这使直布罗陀担心，马德里会以其否决权，来换取对直布罗陀的统治权。

但特雷莎·梅在电话中告诉皮卡多，直布罗陀如果不答应，英国不会对转让其主权事宜展开磋商。根据唐宁街发布的电话内容，特雷莎·梅说：“英国承诺支持直布罗陀及其人民和经济。我们将在英国脱欧磋商中与直布罗陀合作寻找最佳结果，并会继续让它参与磋商过程。”

英国外长约翰逊当天早些时候强调，直布罗陀不会在英国脱欧谈判中被牺牲掉。他在《星期天电讯报》上写道：“直布罗陀是非卖品，它不是交易的商品，不会被论价出售。”

他也写道，英国政府的政策不变，“直布罗陀的主权不能在没有英国和直布罗陀人民首肯的情况下出现任何改变。”

在2002年的公投中，直布罗陀人拒绝让西班牙与英国共享直布罗陀主权。

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