法各地华社集会悼念被警杀华侨

（联合早报网讯） 法国巴黎、马赛等地华侨华人4月2日举行集会，悼念在巴黎家中遭警察开枪射杀的旅法华侨刘少尧，表达寻求“真相、公正”的诉求。

据新华社报道，巴黎华社当天下午在共和国广场举行大型追悼会。与会者神情肃穆，手持素色玫瑰花，打出“真相、公正、尊严”、“反对暴力”等标语口号，表达对受害者的哀悼，并呼吁法国当局依公开、透明、公正的调查，早日公布事件真相，还死者公道。

逝者家属、法国主要侨团负责人、华裔参政代表等参加了追悼会。旅法侨领和各界代表百余人献花致哀，全场为受害者默哀一分钟。

刘少尧的两个女儿代表家人发言说，她们为在连日来的集会上受伤的同胞感到自责，希望不要再发生暴力冲突。

法国华侨华人会主席任俐敏表示，坚决维护侨胞合法权益。他呼吁同胞团结一致，保持冷静，采取合理、合法的手段，持续不断表达诉求，直至达到目标。

集会前，中国驻法使馆公使关键前往临时安置的酒店看望被枪杀华侨的家属。关键表示，中国外交部、中国驻法大使馆会继续与法国有关部门保持联系，敦促法方尽快公正地查明真相。

据《欧洲时报》报道，当日下午，在法国南部港口城市马赛，数百名南法华人华侨冒雨集会，自发悼念刘少尧。大家在集体默哀后用蜡烛、白花寄托哀思，并一起高呼“要公正，要真相”的口号。

马赛华人呼吁法国当局以公正、透明、积极的态度还无辜侨胞一个公道，同时呼吁法国媒体客观公正的报道事实，把华人的呼声准确地传达给法国的大众和当局。

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