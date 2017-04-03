美国防部承认打击IS致死229平民

（联合早报网讯） 美国国防部1日发表声明说，由美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”的军事行动自2014年开始以来，已“无意”中造成至少229名平民死亡。

美国有线电视新闻网（CNN）报道称，这一统计并不包含上个月疑似由国际联盟对伊拉克北部重镇摩苏尔展开的空袭致死情况，因此平民死亡人数可能还会大幅上升。

此前媒体援引伊拉克目击者和国际人道主义组织的话称，3月17日发生在摩苏尔的一次空袭造成约200名平民死亡。

一名伊拉克高级卫生官员早些时候告诉CNN，已在摩苏尔遭空袭地点发现112具遗体。

美国军方目前正对3月17日的空袭进行调查。一旦认定空袭造成大规模平民伤亡，美国官方对外公布的数字可能会显著增加。

据路透社报道，根据五角大楼1日发表的声明，今年2月国际联盟对伊拉克和叙利亚实施的空袭造成四名平民死亡。2015年9月对摩苏尔附近的一次空袭，以及今年1月对摩苏尔附近一处伊国组织军火库实施的空袭，也分别造成四名和一名平民死亡。这些遇难平民都包含在已公布的229人中。

声明说：“我们对无意造成的平民死难表示遗憾……并向受空袭影响的遇难者亲属等人表达最深切的同情。”

然而，美国官方承认的死亡数据远低于观察组织公布的同期数据。

对于空袭造成的大规模平民死伤，不少美国军方官员认为，伊国组织采取的把平民当人盾的新战术难辞其咎。官员指出，极端武装分子强迫平民进入可能遭受打击的建筑中，导致无辜人士白白丧命。

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