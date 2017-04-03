德国高收入人群：高学历，男性

（联合早报网讯） 德国一项调查结果显示，在德国学历越高，平均收入就越多。

德国基金公司委托德国经济研究所进行的调查结果显示，在德国，一个人整个职业生涯的净收入因其学历的高低，要比普通人的收入高出22%至64%。

调查报告作者沃斯曼说，受教育水平高，失业风险也明显下降，“因此是最佳就业保障”。

根据调查报告，接受过职业培训者的一生净收入，比未受过职业培训者的一生净收入平均高出14万3000欧元。获得技师或技术员资格者的一生净收入，平均增加12万9000欧元。大专毕业生一生净收入比一般人多26万7000欧元。

此外，大学所学专业和性别的不同，也造成收入的巨大差距。例如男性医科大学毕业生一生的税后收入，可比学徒工高出98万3000欧元。而社会福利工作者平均只多收入2万欧元。但该行业的妇女，其平均收入则高出79000欧元。

在艺术和艺术科学领域，高中和职业学校以外，以及大学其它一些专业的教学领域，通常女教师的一生净收入也高于男性。不过，大多数专业对于男性来说，优势明显多于女性。

调查报告的作者认为，妇女工资较低的原因，是因为女性通常从事非全日制工作，以便有更多时间照料孩子。此外，具有优厚报酬的工作岗位常被受教育良好的男性占据。

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