澳首府城市房价3月涨幅创七年新高

（联合早报网讯） 房地产数据公司核心逻辑（CoreLogic）的澳大利亚城市房价指数显示，截至3月底，全澳各首府城市综合房价指数年增长率为12.9％，达2010年以来的涨幅最高点。

报告显示，3月份全澳房价较2月份同期增长1.4％，全澳八个首府城市中，四个城市的房价年增长超过10％。其中，悉尼与墨尔本的涨幅分别高达18.9％与15.9％，推动两个城市的房价中位数分别增至80.5万澳元和60.5万澳元。

澳洲首都堪培拉和塔斯马尼亚州首府霍巴特的房价年涨幅均超过10％。其中，霍巴特3月份的月涨幅在各首府城市中最为强劲，达3.1％，与北领地首府达尔文平分秋色，但后者受经济疲软与移民潮稀少影响，年增长不升反降，回落4.4％。西澳首府珀斯也面临相同困境，年均房价下降4.7％。

公司数据研究团队负责人劳利斯说，房价的持续走高充分显示了资本市场回暖，主要受益于低房贷利率和大规模投资的繁荣。

劳利斯说，当下住房市场需求的另一重要特征，还显示在别墅与公寓价格的不同涨幅上。在过去的12个月中，首府城市综合房价指数显示，别墅价格上升13.4％的同时，公寓价格仅上涨9.8％。

他指出，公寓房价涨势缓和的主要原因在于，新建公寓楼主要集中于很小范围的市中心，以及潜在的公寓房供过于求的信息，对购房者投资信心的影响。

针对过热的房地产市场，澳洲审慎监管局3月31日宣布，要求澳各大银行严格把关投资目的的贷款行为，特别是只还利息的无本金贷款。而此前澳洲主要银行宣布提高住房贷款利率，也在一定程度上为大型首府城市的房地产市场降温。

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