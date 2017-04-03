朝鲜称将让世界见证其“宇宙重大成果”

（联合早报网讯）朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》3日发表署名评论，称世界将在不久后见证朝鲜在宇宙开发领域取得的重大成果。

文章称，在守护独立和正义的斗争中寸步不让是朝鲜的一贯立场。因此，无论敌对势力如何阻拦，保障民族尊严和国家世代繁荣的宇宙开发活动将按既定时间表进行。不久后，世界将清楚见证朝鲜在宇宙开发领域取得的重大成果。

文章还说，美国默许日本迄今十余次发射军事卫星，包括不久前日本发射旨在监视朝鲜弹道火箭发射的间谍卫星，却对朝鲜以和平为目的的卫星发射指手画脚，显示了美国的对朝偏见和双重标准。

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